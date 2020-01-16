Ранее делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в сессии из-за возвращения России в организацию.
«Верховная рада Украины поручает постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года», — говорится в постановлении на сайте Рады.
В пояснительной записке к документу отмечается, что Украина добросовестно придерживается взятых обязательств перед Советом Европы, поэтому работа делегации Украины в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 является необходимой для содействия выполнению Украиной своих обязательств в качестве полноправного члена Совета Европы.