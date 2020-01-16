Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу запутался, когда назвал санкции против Sputnik обороной Европы, написал 16 января в Twitter российский сенатор Алексей Пушков

Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

«Глава МИД Эстонии вконец запутался. Действия Таллина против "Спутника" направлены, оказывается, не против "Спутника"(?), а против главы МИА Дм. Киселева и связаны с "защитой обороны Европы, свободы" (?!). Полная ерунда. Просто закрывают неугодное СМИ. Вот и вся "оборона Европы"», — написал Пушков.

Давление властей Эстонии на Sputnik является цензурой – глава агентства © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц из-за событий на Украине.

Глава МИД Эстонии вконец запутался. Действия Таллина против «Спутника» направлены, оказывается, не против «Спутника»(?), а против главы МИА Дм. Киселева, и связаны с «защитой обороны Европы, свободы» (?!). Полная ерунда. Просто закрывают неугодное СМИ. Вот и вся «оборона Европы». — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 16, 2020

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