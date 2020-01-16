Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.
«Глава МИД Эстонии вконец запутался. Действия Таллина против "Спутника" направлены, оказывается, не против "Спутника"(?), а против главы МИА Дм. Киселева и связаны с "защитой обороны Европы, свободы" (?!). Полная ерунда. Просто закрывают неугодное СМИ. Вот и вся "оборона Европы"», — написал Пушков.
Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств департамента полиции и погранохраны страны сообщения о возможности возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц из-за событий на Украине.
Глава МИД Эстонии вконец запутался. Действия Таллина против «Спутника» направлены, оказывается, не против «Спутника»(?), а против главы МИА Дм. Киселева, и связаны с «защитой обороны Европы, свободы» (?!). Полная ерунда. Просто закрывают неугодное СМИ. Вот и вся «оборона Европы».— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 16, 2020