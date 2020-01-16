Концентрация вредных веществ в воздухе Киева превышает норму в три раза. Об этом сообщил глава Госпродуктпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает издание «Голос UA» в четверг, 16 января

«В Киеве уже порядка пяти лет при изменении погодных условий мы наблюдаем повышенную влажность и скопления вредных веществ в нижних слоях атмосферы. В результате в воздухе накапливается максимальное количество диоксида, пыли и формальдегида, а также других вредных веществ, которые в основном накапливаются из-за автомобильных выбросов. Основной загрязнитель воздуха в Киеве, около 80% — автомобильный транспорт. Остальные 20% — работающие котельные и предприятия», — рассказал Рубан.

Глава Минздрава посочувствовала украинцам, которые хотят дышать свежим воздухом © moz.gov.ua

При этом загрязнение воздуха в парках, скверах и на берегу Днепра не зафиксированы.