«В Киеве уже порядка пяти лет при изменении погодных условий мы наблюдаем повышенную влажность и скопления вредных веществ в нижних слоях атмосферы. В результате в воздухе накапливается максимальное количество диоксида, пыли и формальдегида, а также других вредных веществ, которые в основном накапливаются из-за автомобильных выбросов. Основной загрязнитель воздуха в Киеве, около 80% — автомобильный транспорт. Остальные 20% — работающие котельные и предприятия», — рассказал Рубан.
По словам эксперта, на сегодняшний день самое сильное загрязнение воздуха в Киеве фиксируется в местах большого скопления автомобилей: на Крещатике, Бесарабской площади, проспекте Бандеры и Демеевской площади. Там содержание вредных веществ в воздухе превышает норму в три раза.
При этом загрязнение воздуха в парках, скверах и на берегу Днепра не зафиксированы.