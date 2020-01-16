Жительницу Одесской области привлекли к ответственности после того, как ее 10-летняя дочь впала в алкогольную кому. Об этом в четверг, 16 января, сообщила пресс-служба полиции региона

Около половины украинских подростков употребляют алкоголь - ВОЗ © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк выпила водки и упала, поднимаясь на верхний ярус двухэтажной кровати.

Врачей вызвала ее мать, которая обнаружила ребенка на полу без сознания. После получения необходимой помощи девочку перевели из реанимации в детское отделение.

«Несмотря на то что по месту жительства семья характеризуется положительно, полицейские провели профилактическую беседу как с самой малолетней, так и с ее родителями, а мать еще и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП», — говорится в сообщении.