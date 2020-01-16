Пока родители находились в другом помещении с гостями, 10-летняя девочка выпила водки и упала, поднимаясь на верхний ярус двухэтажной кровати.
Врачей вызвала ее мать, которая обнаружила ребенка на полу без сознания. После получения необходимой помощи девочку перевели из реанимации в детское отделение.
«Несмотря на то что по месту жительства семья характеризуется положительно, полицейские провели профилактическую беседу как с самой малолетней, так и с ее родителями, а мать еще и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП», — говорится в сообщении.