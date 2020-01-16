Организатор ежегодного музыкального фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко официально стал депутатом Верховной Рады Украины от «Слуги народа». Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия на очередном заседании 16 января, передает «Страна»

«В связи с прекращением полномочий Венедиктовой в качестве депутата Рады ЦИК признал избранным следующего по очередности кандидата в избирательном списке «Слуги народа» на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись 21 июля 2019 года», — говорится в сообщении.

Как «Слуга народа» будет брать власть на местах. Что предполагает новый Избирательный кодекс © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также будущий нардеп является основателем и руководителем конкурса красоты «СтудМисс Украины». В прошлом созыве Рады он работал помощником на общественных началах депутата Алексея Скрипника из «Самопомощи».