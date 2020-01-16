«В связи с прекращением полномочий Венедиктовой в качестве депутата Рады ЦИК признал избранным следующего по очередности кандидата в избирательном списке «Слуги народа» на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись 21 июля 2019 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Санченко занимает должность директора по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности масштабного украинского музыкального фестиваля «Atlas Weekend». Кроме того, он является основателем компании «Мейн-Стрим» и общественной организации «Биржа молодежных проектов».
Также будущий нардеп является основателем и руководителем конкурса красоты «СтудМисс Украины». В прошлом созыве Рады он работал помощником на общественных началах депутата Алексея Скрипника из «Самопомощи».