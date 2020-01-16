О необходимости внести поправки в Основной закон государства заявил президент РФ Владимир Путин во время своего ежегодного послания к Федеральному собранию 15 января.
Кроме Исинбаевой в рабочую группу вошла другая выдающаяся спортсменка — трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
Разрабатывать поправки в Конституцию будут также видные общественные деятели, законодатели, ученые, музыканты, артисты, спортсмены — всего 75 человек.
Заслуженный мастер спорта России Елена Исинбаева родилась 3 июня 1982 года в Волгограде. Несколько своих мировых рекордов спортсменка установила на международном турнире «Звезды шеста» в Донецке.
Почетным гражданином Донецка Исинбаева стала в 2006 году.