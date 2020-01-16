Почетная гражданка Донецка и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева вошла в состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России. Об этом сообщает 16 января официальный сайт Кремля

Главное для Украины и украинцев: эксперты о послании Путина Федеральному собранию России © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Владимир Путин во время своего ежегодного послания к Федеральному собранию 15 января.

Кроме Исинбаевой в рабочую группу вошла другая выдающаяся спортсменка — трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Разрабатывать поправки в Конституцию будут также видные общественные деятели, законодатели, ученые, музыканты, артисты, спортсмены — всего 75 человек.

Заслуженный мастер спорта России Елена Исинбаева родилась 3 июня 1982 года в Волгограде. Несколько своих мировых рекордов спортсменка установила на международном турнире «Звезды шеста» в Донецке.

Почетным гражданином Донецка Исинбаева стала в 2006 году.