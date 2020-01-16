Объединенная еврейская община Украины обвинила тернопольский интернет-магазин Nu Sho в антисемитизме за бранную надпись на футболке, сообщает jewishnews.com.ua 16 января

В частности, в своем Instagram магазин опубликовал предложение напечатать на различные виды одежды высказывание «Холі шит ТИ ШО ЖИД?» (Срань господня, ты что, жид?).

«Объединенная еврейская община Украины заявляет о недопустимости использования слова "жид" в рекламных публикациях, поскольку в современной Украине слово "жид" имеет исключительно негативную коннотацию и употребляется антисемитами для унижения еврейского народа», — говорится в заявлении Объединенной еврейской общины Украины.

«Свинья антисемитская». Еврейский вопрос и «план Мадагаскар» в межвоенной Польше © commons.wikimedia.org, Public Domain/ United States Holocaust Memorial Museum

После обращения посты в Instagram и Facebook магазина были удалены, а представители онлайн-магазина принесли свои извинения в комментариях.

Известно, что Тернопольская область является вотчиной неонацистской партии «Свобода», чьи представители неоднократно были уличены в антисемитизме. Популярность «свободовцев» регулярно позволяла им выигрывать выборы в городской совет Тернополя.