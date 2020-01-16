В частности, в своем Instagram магазин опубликовал предложение напечатать на различные виды одежды высказывание «Холі шит ТИ ШО ЖИД?» (Срань господня, ты что, жид?).
«Объединенная еврейская община Украины заявляет о недопустимости использования слова "жид" в рекламных публикациях, поскольку в современной Украине слово "жид" имеет исключительно негативную коннотацию и употребляется антисемитами для унижения еврейского народа», — говорится в заявлении Объединенной еврейской общины Украины.
В нем также отмечается, что «в кругах ненавистников евреев "жидами" называют жадных людей», таким образом подкрепляя ложные стереотипы о еврейской нации. Исходя из этого, подобная реклама является антисемитизмом, считает Объединенная еврейская община Украины.
После обращения посты в Instagram и Facebook магазина были удалены, а представители онлайн-магазина принесли свои извинения в комментариях.
Известно, что Тернопольская область является вотчиной неонацистской партии «Свобода», чьи представители неоднократно были уличены в антисемитизме. Популярность «свободовцев» регулярно позволяла им выигрывать выборы в городской совет Тернополя.