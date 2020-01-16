Премьер-министр Украины Алексей Гончарук начинает превращаться в негативный актив для власти, и если он «потянет за собой» рейтинг президента, то Владимир Зеленский задумается о ротации в Кабмине, уверен политолог Алексей Якубин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру 16 января

«Гончарук начинает превращаться в негативный актив для власти. А Зеленский ничего Гончаруку не должен, скорее наоборот, Гончарук должен Зеленскому за свое попадание на вершину исполнительной власти. Зеленскому важно сохранить рейтинг доверия: у него было падение осенью с 73% до 50%, потом подъем до 63% после встречи в "нормандском формате". И если Гончарук принесет ему негативный актив, то Зеленский, скорее всего, будет думать о ротации», — заявил Якубин Хождение по граблям. О чем свидетельствует прослушка Гончарука © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Арсен Аваков или олигарх Валерий Хорошковский. Полный текст интервью можно прочесть на сайте Украина.ру