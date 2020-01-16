«Гончарук начинает превращаться в негативный актив для власти. А Зеленский ничего Гончаруку не должен, скорее наоборот, Гончарук должен Зеленскому за свое попадание на вершину исполнительной власти. Зеленскому важно сохранить рейтинг доверия: у него было падение осенью с 73% до 50%, потом подъем до 63% после встречи в "нормандском формате". И если Гончарук принесет ему негативный актив, то Зеленский, скорее всего, будет думать о ротации», — заявил Якубин
Эксперт также отметил, что глобального кадрового голода на должность премьер-министра нет, а кандидаты на эту должность уже обсуждались ранее — например, министр внутренних дел Арсен Аваков или олигарх Валерий Хорошковский.
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