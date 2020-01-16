В частности, Тимошенко прокомментировала обнародованные накануне аудиозаписи якобы разговоров премьера Алексея Гончарука с министрами и представителями НБУ.
«Страна эмоционально, основываясь на сериале "Слуга народа", отдала свою жизнь в руки некомпетентным профанам… Пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои "95-е кварталы" и не отравляют жизнь Украины», — заявила Тимошенко.
Также она отметила, что власть нужно немедленно менять всю — «от некомпетентного президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой».