Глава парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила за смену правительства и всей власти монобольшинства в Верховной Раде из-за некомпетентности. Об этом 16 января она заявила в кулуарах парламента, передает пресс-служба партии

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«Страна эмоционально, основываясь на сериале "Слуга народа", отдала свою жизнь в руки некомпетентным профанам… Пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои "95-е кварталы" и не отравляют жизнь Украины», — заявила Тимошенко.

Также она отметила, что власть нужно немедленно менять всю — «от некомпетентного президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой».