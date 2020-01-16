Полицейские издевались над задержанным в феврале прошлого года, уголовное дело против них стали расследовать только сейчас.
«Долгое время расследование не проводилось, несмотря на то что все участники конфликта были установлены», — говорится в сообщении прокуратуры.
Ситуация изменилась лишь после того, как делом занялись прокуроры из подразделения по противодействию пыткам и нарушениям прав человека со стороны правоохранителей.
В среду, 15 января, обоим полицейским сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.