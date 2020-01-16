Двое сотрудников патрульной полиции Одесской области избили задержанного мужчину до потери сознания, отбив ему почку, сообщила 16 января пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины

Полицейский хотел помочь другу скрыть убийство мужчины в Каховке - ГБР © CC0, Pixabay

«Долгое время расследование не проводилось, несмотря на то что все участники конфликта были установлены», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ситуация изменилась лишь после того, как делом занялись прокуроры из подразделения по противодействию пыткам и нарушениям прав человека со стороны правоохранителей.

В среду, 15 января, обоим полицейским сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.