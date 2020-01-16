По мнению эксперта, история с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука и дальше будет влиять на отношения между ним, президентом и Верховной Радой.
«Если говорить о предполагаемой ротации в Кабмине, то вопрос даже не в том, будет ли она, а в том, когда она будет. К этому уже все идет. Может быть это будет ближе к концу отопительного сезона. Тут еще все будет зависеть от скандалов, которые, возможно, дальше будут сопровождать деятельность Кабинета министров», — отметил Якубин.
Политолог также отметил, что скандал с непомерными зарплатами и премиями министров, разгоревшийся в начале года, вызвал на Украине моральный протест.
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