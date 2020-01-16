Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, захочет провести ряд кадровых ротаций в Кабинете министров к концу отопительного сезона, считает политолог Алексей Якубин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру 16 января

Гончаруку не хватает квалификации, чтобы понять самые простые экономические процессы – Якубин © Facebook, Алексей Якубин Алексея Гончарука и дальше будет влиять на отношения между ним, президентом и Верховной Радой.

«Если говорить о предполагаемой ротации в Кабмине, то вопрос даже не в том, будет ли она, а в том, когда она будет. К этому уже все идет. Может быть это будет ближе к концу отопительного сезона. Тут еще все будет зависеть от скандалов, которые, возможно, дальше будут сопровождать деятельность Кабинета министров», — отметил Якубин.

Политолог также отметил, что скандал с непомерными зарплатами и премиями министров, разгоревшийся в начале года, вызвал на Украине моральный протест.

Полный текст интервью можно прочесть на сайте Украина.ру