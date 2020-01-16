Офис генпрокурора Украины Руслана Рябошапки активизировал расследование убийства 3-летнего сына депутата Киевского облсовета, которое совершили во время покушения на него. Об этом 16 января сообщается на сайте ведомства

Год заказных убийств, взрывов и драк депутатов © Facebook Нацполиции Украины Гюндуза Мамедова с руководителями следствия Нацполиции и группы прокуроров, которые поменялись 13 января 2020 года.

«Отдельное внимание было акцентировано на принятии мер по скорейшей отработке версий и мотивов преступления, а также завершении досудебного расследования в надлежащие сроки», — говорится в сообщении.

В центре Киева 1 декабря в результате покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева погиб его трехлетний сын. Убийцами оказались бойцы добровольческого батальона «Аратта» из соединения «Украинская добровольческая армия» (УДА).