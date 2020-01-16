Депутаты Верховной Рады Украины обратились в Службу безопасности (СБУ) с просьбой запретить въезд в страну российским певцам Александру Серову и Валерию Сюткину. Об этом депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев сообщил на своей странице в Facebook 16 января

СМИ: Гастролировавший в Крыму Александр Серов выступит в Киеве © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

«Если выступают перед оккупантами в Крыму или поддерживают аннексию, нечего ехать зарабатывать на Украине! Сорок депутатов из четырех фракций и групп обратились в СБУ не допускать на Украину подобных персонажей в целом и в частности граждан РФ — гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов на Украине. Пусть в России поют», — заявил Арьев.

Он добавил, что в случае бездействия СБУ, «концерты спокойно не пройдут».

Стоит отметить, что ни Серова, ни Сюткина нет в черном списке Министерства культуры Украины, где числятся артисты, которым запрещен въезд на территорию страны.