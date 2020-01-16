Ранее сообщалось, что Серов планирует выступить 23 марта во Дворце «Украина». А спустя месяц, 27 апреля, там также должен состояться концерт Сюткина.
«Если выступают перед оккупантами в Крыму или поддерживают аннексию, нечего ехать зарабатывать на Украине! Сорок депутатов из четырех фракций и групп обратились в СБУ не допускать на Украину подобных персонажей в целом и в частности граждан РФ — гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов на Украине. Пусть в России поют», — заявил Арьев.
Он добавил, что в случае бездействия СБУ, «концерты спокойно не пройдут».
Стоит отметить, что ни Серова, ни Сюткина нет в черном списке Министерства культуры Украины, где числятся артисты, которым запрещен въезд на территорию страны.