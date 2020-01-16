Первый в новом году многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе провел стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk. Об этом 16 января сообщил "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов

НАТО не считает Россию врагом – Столтенберг © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, находился на высоте в 16 тыс. метров в контролируемом Киевом воздушном пространстве. Стоимость RQ-4B Global Hawk составляет 140 млн долларов. Один час полет беспилотников этого типа обходится американским налогоплательщикам в 31 тыс. долларов. В воздухе эти дроны могут находиться до 30 часов на высоте до 18 тыс. метров.