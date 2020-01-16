Американский БПЛА провел в воздухе пять часов, и за это время приблизился к границам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей РФ на 37-54 километра.
Беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, находился на высоте в 16 тыс. метров в контролируемом Киевом воздушном пространстве.
Стоимость RQ-4B Global Hawk составляет 140 млн долларов. Один час полет беспилотников этого типа обходится американским налогоплательщикам в 31 тыс. долларов.
В воздухе эти дроны могут находиться до 30 часов на высоте до 18 тыс. метров.