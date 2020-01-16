МВД Украины завело дело по факту хакерской атаки на сайты нескольких украинских компаний, в том числе сайт студии «Квартал 95», автором которой в прошлом был президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 16 января ведомство сообщило в Facebook

Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины об усилении кибербезопасности © пресс-служба Президента Украины | пресс-служба Президента Украины | Перейти в фотобанк

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины по данному факту начал уголовное производство по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства Нацполиция обратилась в Федеральное бюро расследований и компанию Area1 с просьбой оказать содействие в предоставлении информации. Украинские правоохранители инициируют создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР.