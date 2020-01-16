Футболисты львовского клуба «Карпаты» отказались тренироваться из-за того, что клуб уже три месяца не платит им зарплату, сообщил сайт Footboom.com 16 января

По его данным, игроки потребовали от руководства клуба погасить долги хотя бы за два месяца, однако владельцы готовы рассчитаться только за один. Футболисты в ответ объявили забастовку.

ФК «Карпаты» не стал опровергать возможность продажи клуба российскому миллиардеру © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Ранее исполнительный директор клуба Ростислав Яцишин подтвердил слухи о возможной продаже клуба, в том числе иностранным инвесторам.

Первую половину чемпионата Украины «Карпаты» завершили на последнем месте в турнирной таблице.