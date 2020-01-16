По его данным, игроки потребовали от руководства клуба погасить долги хотя бы за два месяца, однако владельцы готовы рассчитаться только за один. Футболисты в ответ объявили забастовку.

ФК «Карпаты» не стал опровергать возможность продажи клуба российскому миллиардеру
ФК «Карпаты» не стал опровергать возможность продажи клуба российскому миллиардеру
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
Кроме того, тренировочный сбор команды в Турции может не состояться, поскольку до сих пор не оплачено проживание и перелет команды.

Ранее исполнительный директор клуба Ростислав Яцишин подтвердил слухи о возможной продаже клуба, в том числе иностранным инвесторам.

Первую половину чемпионата Украины «Карпаты» завершили на последнем месте в турнирной таблице. 