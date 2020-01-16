Отмечается, что в МВД приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке на территории Украины за Йованович.
«Позиция Украины — не вмешиваться во внутриполитические дела Соединенных Штатов Америки. Однако в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических отношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории, поэтому открыла дела по статьям о нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции и о незаконном собирании, хранении, использовании конфиденциальной информации о лице.
Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании.