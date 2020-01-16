МВД Украины заявило, что гарантирует защиту и безопасность дипломатов любого иностранного государства на территории Украины, в том числе представителей дипломатического корпуса США на своей территории, поэтому будет расследовать информацию о возможной слежке за экс-послом США Мари Йованович. Об этом 16 января ведомство сообщило в Facebook

Партнер Джулиани знал о слежке за Йованович на Украине — The New York Times © Crzrussian / wikimedia.org

«Позиция Украины — не вмешиваться во внутриполитические дела Соединенных Штатов Америки. Однако в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических отношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории, поэтому открыла дела по статьям о нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции и о незаконном собирании, хранении, использовании конфиденциальной информации о лице.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании.