Ранее Институт национальной памяти потребовал от руководства города Каховки в Херсонской области снести памятники «Легендарная тачанка» и «Девушка в шинели», которые установлены якобы с целью «героизации борьбы Красной Армии на Каховском плацдарме в ходе советско-украинской войны и установления советской власти на территории Украины».
«Кто-то думает, надо разрушить все до основания… Жаль, что навряд ли построим что-то новое… И потому, если все-таки будет решение о сносе памятника [Легендарная тачанка], я с единомышленниками найдем средства, чтобы выкупить и сохранить его», — заявил Рищук.
Он добавил, что, по его мнению, Легендарная тачанка хорошо будет смотреться на территории конного клуба «ГРАН ПРИ» в Алешковском районе Херсонской области.
Ранее губернатор Херсонщины Юрий Гусев предложил не сносить памятник, а создать на прилегающей к нему территории «Музей монументальной пропаганды». В частности, мэр Каховки Андрей Дяченко призвал защитить Легендарную тачанку.