Экс-замгубернатора Херсонщины, депутат Херсонского облсовета, бизнесмен Евгений Рищук готов выкупить памятник Легендарной тачанке для своего конного клуба. Об этом 16 января сообщил «Типичный Херсон» со ссылкой на соцсети чиновника

Губернатор Херсонщины предложил компромиссный вариант для противников и защитников Легендарной тачанки © facebook Андрея Дяченко

«Кто-то думает, надо разрушить все до основания… Жаль, что навряд ли построим что-то новое… И потому, если все-таки будет решение о сносе памятника [Легендарная тачанка], я с единомышленниками найдем средства, чтобы выкупить и сохранить его», — заявил Рищук.

Он добавил, что, по его мнению, Легендарная тачанка хорошо будет смотреться на территории конного клуба «ГРАН ПРИ» в Алешковском районе Херсонской области.

Ранее губернатор Херсонщины Юрий Гусев предложил не сносить памятник, а создать на прилегающей к нему территории «Музей монументальной пропаганды». В частности, мэр Каховки Андрей Дяченко призвал защитить Легендарную тачанку.