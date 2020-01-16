«Я хочу сказать, что это не украинский сценарий. Потому что вполне дельные оценки вызовов и рисков экономической
ситуации, которые были представлены в разговоре премьер-министра и руководства экономического блока. Надо просто
проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию для того, чтобы противодействовать вызовам и рискам», —
приводит агентство слова бывшего главы государства.
Порошенко заявил, что «атака на украинское правительство» якобы вышла в первую очередь на российских каналах и на
каналах Коломойского.
По его словам, заграничные силы пытаются раздувать этот скандал, атаковать тех, кто защищает государственную политику в отношении «одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным».
Отметим, единственный украинский банк, соответствующий описанию Порошенко, это «Приват», отобранный у Коломойского за символическое «вознаграждение» в размере одной гривны при пятом президенте Украины.