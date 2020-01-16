Экс-президент Украины Петр Порошенко сказал, что утечка записи скандального совещания у премьер-министра Алексея Гончарука выгодна олигарху Игорю Коломойскому и России. Об этом пишет РБК-Украина 16 января

«Я хочу сказать, что это не украинский сценарий. Потому что вполне дельные оценки вызовов и рисков экономической

ситуации, которые были представлены в разговоре премьер-министра и руководства экономического блока. Надо просто

проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию для того, чтобы противодействовать вызовам и рискам», —

приводит агентство слова бывшего главы государства.

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каналах Коломойского.

По его словам, заграничные силы пытаются раздувать этот скандал, атаковать тех, кто защищает государственную политику в отношении «одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным».

Отметим, единственный украинский банк, соответствующий описанию Порошенко, это «Приват», отобранный у Коломойского за символическое «вознаграждение» в размере одной гривны при пятом президенте Украины.