Встреча, на которой премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы обсуждал с министрами и представителями Нацбанка президента Владимира Зеленского, состоялась месяц назад. Об этом 16 января сообщает «Страна»

Бортник оценил вероятность отставки Гончарука © Facebook, Ruslan Bortnik издание обнаружило на официальной странице пресс-службы Национального банка Украины сообщении о встрече в формате «на кофе», которая состоялась 16 декабря 2019 года. По данным издания, именно эта дата была указана в анонимных записях.

В сообщении НБУ сказано, что эта встреча имела исключительно координационный характер и являлась площадкой для диалога, а не для принятия решений.

Также были опубликованы фотографии данной встречи, где, по данным пресс-службы, чиновники говорили об укреплении курса гривны и его влиянии на инфляцию и экономический рост.