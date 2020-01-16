Отмечается, что после обнародования скандальной записи якобы с голосом Гончарука, издание обнаружило на официальной странице пресс-службы Национального банка Украины сообщении о встрече в формате «на кофе», которая состоялась 16 декабря 2019 года. По данным издания, именно эта дата была указана в анонимных записях.
В сообщении НБУ сказано, что эта встреча имела исключительно координационный характер и являлась площадкой для диалога, а не для принятия решений.
Также были опубликованы фотографии данной встречи, где, по данным пресс-службы, чиновники говорили об укреплении курса гривны и его влиянии на инфляцию и экономический рост.