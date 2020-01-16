Скандальная прослушка премьер-министра Украины Алексея Гончарука говорит о том, что у главы Кабмина нет абсолютно никакой стратегии по улучшению ситуации в стране, считает политолог Алексей Якубин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру 16 января

«В этих записях Гончарука вроде бы нет ничего криминального, но в них он подтверждает, что у него нет стратегии, нет видения, что он пытается придумать какую-то историю, которую может рассказать президенту, не предлагая каких-то вариантов», — рассказал Якубин.

Хождение по граблям. О чем свидетельствует прослушка Гончарука © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Более того, мы видим, что даже вот эти скандальные зарплаты и премии министры обосновывали своим профессионализмом, а запись показывает, что там до профессионализма, мягко говоря, очень далеко», — отметил Якубин.

Ранее в сети появились аудиозаписи, сделанные якобы во время совещания у Гончарука. На записи мужчина, голос которого похож на голос премьера, просит помочь объяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов.

Полный текст интервью можно прочесть на сайте Украина.ру