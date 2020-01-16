«В этих записях Гончарука вроде бы нет ничего криминального, но в них он подтверждает, что у него нет стратегии, нет видения, что он пытается придумать какую-то историю, которую может рассказать президенту, не предлагая каких-то вариантов», — рассказал Якубин.
По его мнению, глава так называемого «правительства технократов» не имеет необходимой квалификации для того, чтобы понять ключевые экономические процессы в стране.
«Более того, мы видим, что даже вот эти скандальные зарплаты и премии министры обосновывали своим профессионализмом, а запись показывает, что там до профессионализма, мягко говоря, очень далеко», — отметил Якубин.
Ранее в сети появились аудиозаписи, сделанные якобы во время совещания у Гончарука. На записи мужчина, голос которого похож на голос премьера, просит помочь объяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов.
Полный текст интервью можно прочесть на сайте Украина.ру