Ранее Турция пообещала военную помощь Фаизу Сараджу, главе ливийского Правительства национального согласия (ПНС).
Накануне Эрдоган посетил Тунис, где обсудил возможность прекращения конфликта в Ливии. В четверг, 16 января, он заявил, что Турция и Тунис договорились поддержать ПНС, признанное международным сообществом.
После вооруженной интервенции НАТО и убийства Муаммара Каддафи в Ливии началась гражданская война.
Восток страны контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, а в Триполи заседает Правительство народного согласия (ПНС), созданное по инициативе ООН, во главе с Фаизом Сараджем.
Мирный договор между сторонами, переговоры о заключении которого велись в Москве 13 января, так и не был подписан.