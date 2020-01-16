Подразделения турецкой армии отправились в Ливию по приказу руководства страны. Об этом 16 января заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters

Ранее Турция пообещала военную помощь Фаизу Сараджу, главе ливийского Правительства национального согласия (ПНС).

Накануне Эрдоган посетил Тунис, где обсудил возможность прекращения конфликта в Ливии. В четверг, 16 января, он заявил, что Турция и Тунис договорились поддержать ПНС, признанное международным сообществом.

СМИ сообщили, почему на самом деле Хафтар отказался подписать мирный договор в Москве © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Муаммара Каддафи в Ливии началась гражданская война.

Восток страны контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, а в Триполи заседает Правительство народного согласия (ПНС), созданное по инициативе ООН, во главе с Фаизом Сараджем.

Мирный договор между сторонами, переговоры о заключении которого велись в Москве 13 января, так и не был подписан.