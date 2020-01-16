Ранее Турция пообещала военную помощь Фаизу Сараджу, главе ливийского Правительства национального согласия (ПНС).

Накануне Эрдоган посетил Тунис, где обсудил возможность прекращения конфликта в Ливии. В четверг, 16 января, он заявил, что Турция и Тунис договорились поддержать ПНС, признанное международным сообществом.

СМИ сообщили, почему на самом деле Хафтар отказался подписать мирный договор в Москве
СМИ сообщили, почему на самом деле Хафтар отказался подписать мирный договор в Москве
© РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
После вооруженной интервенции НАТО и убийства Муаммара Каддафи в Ливии началась гражданская война.

Восток страны контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, а в Триполи заседает Правительство народного согласия (ПНС), созданное по инициативе ООН, во главе с Фаизом Сараджем.

Мирный договор между сторонами, переговоры о заключении которого велись в Москве 13 января, так и не был подписан.