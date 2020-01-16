Депутаты фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» внесли в Верховную Раду постановление, запрещающее увеличивать зарплату депутатов в 2020 году. Об этом 16 января сообщила пресс-служба главы политсовета партии Виктора Медведчука в Facebook

Кабмин Украины установил ограничения зарплат и премий топ-чиновников — Гончаренко © Андрей Лубенский Отмечается, что размеры окладов установлены, исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 30 ноября 2019 года. «Это значит, что в этом году зарплаты депутатов повышаться не будут», — говорится в материале.