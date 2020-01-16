Речь идет о документе «О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины «О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины» (относительно уменьшения размера заработной платы народных депутатов Украины)», которым размер должностных окладов народных депутатов Украины установлен на уровне должностных окладов членов Кабинета министров Украины.
Отмечается, что размеры окладов установлены, исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 30 ноября 2019 года.
«Это значит, что в этом году зарплаты депутатов повышаться не будут», — говорится в материале.