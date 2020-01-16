Жители жилого массива «Виноградарь» в Киеве жалуются на прорыв трубопровода с горячей водой возле дома. Об этом вечером 15 января сообщило dtp.kiev.ua

Град обреченный. Киев разрушается © Украина.Ру сообщении.

Под публикацией пользователь Екатерина Воронцова сообщила, что также в Оболонском районе на улице Героев Сталинграда прорвало трубу холодного водоснабжения. По ее словам, напором воды сбило крышку люка, и фонтан бил около получаса, пока не перекрыли воду. После отключения водоснабжение восстановили, однако из кранов течет ржавая вода, непригодная для использования.