«Челендж продолжается! Эстафету принял Виноградарь. В Киеве снова произошел прорыв трубы с горячей водой на проспекте Правды, 68Б. Всю улицу затянуло паром», — говорится в сообщении.
Под публикацией пользователь Екатерина Воронцова сообщила, что также в Оболонском районе на улице Героев Сталинграда прорвало трубу холодного водоснабжения. По ее словам, напором воды сбило крышку люка, и фонтан бил около получаса, пока не перекрыли воду. После отключения водоснабжение восстановили, однако из кранов течет ржавая вода, непригодная для использования.