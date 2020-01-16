Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах украинцев на срочную военную службу в 2020 году. Соответствующий документ обнародован 16 января на сайте офиса главы государства

Согласно указу, в текущем году на службу будут призывать с 18 лет. Касса свободна: одесского призывника забрали в армию прямо с работы в McDonald's © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», — говорится в указе.

Призывы украинцев на срочную службу в этом году будут проводить с апреля по июнь, а также с октября по декабрь.

При президенте Петре Порошенко возраст призыва был увеличен с 2015 году с 18 до 20 лет.