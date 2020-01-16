Согласно указу, в текущем году на службу будут призывать с 18 лет.
«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», — говорится в указе.
Призывы украинцев на срочную службу в этом году будут проводить с апреля по июнь, а также с октября по декабрь.
При президенте Петре Порошенко возраст призыва был увеличен с 2015 году с 18 до 20 лет.