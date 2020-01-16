Ранее СМИ сообщили, что на записях фигурирует голос заместителя руководителя Офиса президента Андрея Богдана Юлии Ковалив, которая опровергла эту информацию и заявила, что не присутствовала на переговорах.
«Голос не Юли Ковалив. По той простой причине, что ее там не было. Проверить — элементарно. Это Александра Бетлий, соратница Маркаровой», — написала Кошкина.
Накануне в сеть слили аудиозапись, сделанную якобы во время совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
На записи мужчина, голос которого похож на голос главы правительства, просит помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у лидера государства очень примитивное понимание экономических процессов.