Шеф-редактор «Левого берега» Соня Кошкина заявила, что на скандальной записи разговора якобы премьер-министра Украины Алексея Гончарука звучит голос главного экономиста Министерства финансов страны Александры Бетлий. Об этом 16 января она написала в своем Telegram-канале

Ранее СМИ сообщили, что на записях фигурирует голос заместителя руководителя Офиса президента Андрея Богдана Юлии Ковалив, которая опровергла эту информацию и заявила, что не присутствовала на переговорах.

«Голос не Юли Ковалив. По той простой причине, что ее там не было. Проверить — элементарно. Это Александра Бетлий, соратница Маркаровой», — написала Кошкина.

«Записи "разговора Гончарука" – материал для СБУ» — Корниенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексея Гончарука.

На записи мужчина, голос которого похож на голос главы правительства, просит помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у лидера государства очень примитивное понимание экономических процессов.