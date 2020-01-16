Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак проводил время с мужчиной в одном из гей-клубов Киева. Об этом 15 января сообщило издание «Аргументум»

Андрей Ермак. Биографическая справка © politeka.net сообщении.

Собеседник ресурса отметил, что в сфере кино якобы много «неформатных персонажей», одним из которых является Ермак.

Также издание сообщает, что по свидетельствам очевидцев, Ермака в гей-клубе сопровождал молодой человек. При этом ресурс предполагает, что Ермак мог проводить деловые встречи, которые могли бы коснуться государственных вопросов.