«Помощник президента Андрей Ермак может иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию. Недавно его заметили в одном из гей-клубов Киева… Занавес приоткрыл один из партнеров Ермака по киношному прошлому», — говорится в сообщении.
Собеседник ресурса отметил, что в сфере кино якобы много «неформатных персонажей», одним из которых является Ермак.
Также издание сообщает, что по свидетельствам очевидцев, Ермака в гей-клубе сопровождал молодой человек. При этом ресурс предполагает, что Ермак мог проводить деловые встречи, которые могли бы коснуться государственных вопросов.