Сегодняшние проблемы страны связаны с тем, продолжил эксперт, что нынешний президент США Дональд Трамп рассматривает Украину в качестве проекта своих внутриполитических оппонентов, а не как самостоятельное государство.
«Да, его пытаются всячески задействовать те самые люди, которые привыкли жить при глобализации. Но я думаю, что после ноября 2020 года, когда Трамп переизберется на второй срок, с этим будет покончено», — категоричен Дробницкий.
Политолог не стал прогнозировать, что в этой ситуации будет делать Украина дальше, но отметил, что США и дальше могут использовать ее в своих личных интересах, если у них возникнет такое желание.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Гибель украинского самолета в Иране: глобальные последствия» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру