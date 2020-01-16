Украина с 2014 года фактически призвала себе внешнее управление в лице предыдущего руководства Соединенных Штатов, и с тех пор начались ее проблемы. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий 16 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Гибель украинского самолета в Иране: глобальные последствия» – онлайн © Дональд Трамп рассматривает Украину в качестве проекта своих внутриполитических оппонентов, а не как самостоятельное государство.

«Да, его пытаются всячески задействовать те самые люди, которые привыкли жить при глобализации. Но я думаю, что после ноября 2020 года, когда Трамп переизберется на второй срок, с этим будет покончено», — категоричен Дробницкий.

Политолог не стал прогнозировать, что в этой ситуации будет делать Украина дальше, но отметил, что США и дальше могут использовать ее в своих личных интересах, если у них возникнет такое желание.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Гибель украинского самолета в Иране: глобальные последствия» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру