Прослушка совещания премьера Алексея Гончарука с членами правительства появилась в «рубиконный» период для Кабинета министров Украины. Об этом 16 января в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Бортник: Проблема не в том, кем заменить Гончарука, а в том, где найти компетентных специалистов © стрингер Владимиру Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у лидера государства очень примитивное понимание экономических процессов.

«Сейчас такой рубиконный период по-своему для правительства. Курс валют, приватизация, земельная реформа и судьба "Приватбанка" на кону. То есть правительство, условно говоря, стоит на берегу, и это попытка столкнуть его с этого берега», — рассказал политолог.

Бортник предположил, что запись сделана кем-то из участников заседания, а заказчиков нужно искать внутри самой партии, возможно, связанных с группой «Приват».