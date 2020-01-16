На записи мужчина, голос которого похож на голос главы правительства, просит помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у лидера государства очень примитивное понимание экономических процессов.
«Сейчас такой рубиконный период по-своему для правительства. Курс валют, приватизация, земельная реформа и судьба "Приватбанка" на кону. То есть правительство, условно говоря, стоит на берегу, и это попытка столкнуть его с этого берега», — рассказал политолог.
Бортник предположил, что запись сделана кем-то из участников заседания, а заказчиков нужно искать внутри самой партии, возможно, связанных с группой «Приват».