Накануне, 15 января, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент России Владимир Путин сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом Кабмина, а пока просит их выполнять обязанности в полном объеме.
Тем временем Лавров находится с официальным визитом в Узбекистане. В ходе выступления в ташкентском филиале МГИМО шеф-редактор одного из узбекских телеканалов задал и.о. главы российского МИД два самых обсуждаемых в связи с минувшими событиями вопроса: о новом статусе министра и его будущем, а также о переговорах Москвы и Ташкента по вступлению Узбекистана в ЕАЭС.
«Вы журналист? Поступайте в МГИМО. Что касается вашего вопроса по поводу моего статуса и.о., то хочу сказать, что с самого момента выпуска из МГИМО я не просто занимал какие-то должности, а всегда именно исполнял обязанности, честно и добросовестно», — отметил Лавров.
Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры по присоединению Узбекистана к ЕАЭС, он подчеркнул, что окончательное решение будут принимать президент республики и парламент страны.
Когда же журналист попытался уточнить, к чему пришли Лавров и Мирзиёев на встрече в Ташкенте 16 января, российский дипломат с улыбкой снова повторил: «Говорю же: поступайте в МГИМО».
После серии вопросов-ответов глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов пожелал Лаврову «еще много лет успешно исполнять свои обязанности».