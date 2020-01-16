И.о. главы МИД России Сергей Лавров с юмором ответил на вопросы узбекского журналиста о своем новом статусе и переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Sputnik 16 января

Правительство РФ в полном составе уходит в отставку — Медведев © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев сообщил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент России Владимир Путин сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом Кабмина, а пока просит их выполнять обязанности в полном объеме.

Тем временем Лавров находится с официальным визитом в Узбекистане. В ходе выступления в ташкентском филиале МГИМО шеф-редактор одного из узбекских телеканалов задал и.о. главы российского МИД два самых обсуждаемых в связи с минувшими событиями вопроса: о новом статусе министра и его будущем, а также о переговорах Москвы и Ташкента по вступлению Узбекистана в ЕАЭС.

«Вы журналист? Поступайте в МГИМО. Что касается вашего вопроса по поводу моего статуса и.о., то хочу сказать, что с самого момента выпуска из МГИМО я не просто занимал какие-то должности, а всегда именно исполнял обязанности, честно и добросовестно», — отметил Лавров.

Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры по присоединению Узбекистана к ЕАЭС, он подчеркнул, что окончательное решение будут принимать президент республики и парламент страны.

Когда же журналист попытался уточнить, к чему пришли Лавров и Мирзиёев на встрече в Ташкенте 16 января, российский дипломат с улыбкой снова повторил: «Говорю же: поступайте в МГИМО».

После серии вопросов-ответов глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов пожелал Лаврову «еще много лет успешно исполнять свои обязанности».