Премьер-министр Алексей Гончарук сохранит свой пост, несмотря на публикацию скандальных аудиозаписей, сделанных якобы во время его совещания с членами правительства. Об этом 16 января в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Депутат Ирина Верещук рассказала, что фракция партии «Слуга народа» уже провела сигнальное голосование за отставку Гончарука.

Тем не менее Руслан Бортник не прогнозирует отставку правительства и премьера, хотя публикация прослушки осложнит отношения между правительством и президентом Владимиром Зеленским.

«В силу того, что во фракции сторонников отставки Гончарука приблизительно 30-50 человек, то есть они составляют в лучшем случае 10-20%… Все же Зеленский будет больше ориентироваться на практические результаты работы правительства, о которых спрашивать пока что рановато», — считает политолог.

Глава «Слуги народа» нашел «русский след» в скандале с Гончаруком © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Накануне в сеть слили аудиозапись, сделанную якобы во время совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

На записи мужчина, голос которого похож на голос главы правительства, просит помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у лидера государства очень примитивное понимание экономических процессов.