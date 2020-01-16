Президент Украины Владимир Зеленский возглавит заседание Национального инвестиционного совета Украины, которое будет проходить в Украинском доме в Давосе на протяжении четырех дней. Об этом 16 января сообщают «Факты» со ссылкой на Украинскую ассоциацию венчурного и частного капитала

«В Украинском доме в Давосе состоится закрытое заседание Национального инвестиционного совета Украины, которое возглавит президент Украины Владимир Зеленский», — говорится в сообщении. Кличко заместил Порошенко и расцеловал Тимошенко. В Давосе все остались при своих © The Newsroom / Telegram