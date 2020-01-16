Президент Украины Владимир Зеленский возглавит заседание Национального инвестиционного совета Украины, которое будет проходить в Украинском доме в Давосе на протяжении четырех дней. Об этом 16 января сообщают «Факты» со ссылкой на Украинскую ассоциацию венчурного и частного капитала
«В Украинском доме в Давосе состоится закрытое заседание Национального инвестиционного совета Украины, которое возглавит президент Украины Владимир Зеленский», — говорится в сообщении.
Украинский дом в Давосе начнет работу 20 января в рамках Всемирного экономического форума и будет функционировать до 24 января.
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