«В Украинском доме в Давосе состоится закрытое заседание Национального инвестиционного совета Украины, которое возглавит президент Украины Владимир Зеленский», — говорится в сообщении.

Кличко заместил Порошенко и расцеловал Тимошенко. В Давосе все остались при своих
Кличко заместил Порошенко и расцеловал Тимошенко. В Давосе все остались при своих
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Украинский дом в Давосе начнет работу 20 января в рамках Всемирного экономического форума и будет функционировать до 24 января.