Эксперт подчеркнул, что международное сообщество обсуждало эту проблему на протяжении 12 лет и в конце концов подготовило вымученное соглашение, которое могло бы устроить все заинтересованные стороны.
«Пришел господин Трамп (президент США Дональд Трамп. — Ред.) и просто разрушил это все. Выбросил на свалку истории», — подчеркнул Сафаров.
Более того, была принята обязательную к исполнению резолюция Совбеза ООН, которая закрепляет как правовой документ ядерную сделку с Ираном, что, по его словам, США и не думали выполнять.
Специалист также отметил, что США заставляют европейских участников этого соглашения (Великобританию, Францию и Германию) выполнять свою роль и даже не давали им самостоятельно решать экономические задачи.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Гибель украинского самолета в Иране: глобальные последствия» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру