Самая позорная страница в истории Евросоюза была на протяжении трех лет, когда альянс не смог защитить свои интересы в вопросе ядерной сделки с Ираном. Об этом рассказал директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров 16 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Гибель украинского самолета в Иране: глобальные последствия» – онлайн ©

«Пришел господин Трамп (президент США Дональд Трамп. — Ред.) и просто разрушил это все. Выбросил на свалку истории», — подчеркнул Сафаров.

Более того, была принята обязательную к исполнению резолюция Совбеза ООН, которая закрепляет как правовой документ ядерную сделку с Ираном, что, по его словам, США и не думали выполнять.

Специалист также отметил, что США заставляют европейских участников этого соглашения (Великобританию, Францию и Германию) выполнять свою роль и даже не давали им самостоятельно решать экономические задачи.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Гибель украинского самолета в Иране: глобальные последствия» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру