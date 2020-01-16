Накануне, 15 января, Верховная Рада Украины рассматривала включение в повестку дня изменения в Конституцию относительно децентрализации.
«Мы общались с нашими коллегами в зале, и у них есть замечания по поводу полномочий префектов. Поэтому мы решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с коллегами с других фракций, для того чтобы найти компромиссную позицию <…> и после того выносить законопроект в зал», — сказал Арахамия.
Он добавил, что причиной принятия такого решения стала необходимость утверждения законопроекта 300 голосами.
Ранее ряд оппозиционных фракций раскритиковали внесенный Зеленским законопроект, отмечая, что предложенные изменения, наоборот, концентрируют власть в руках президента. Кроме того, в тексте не упоминается особый статус для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, который Киев должен предоставить региону согласно Минским соглашениям.