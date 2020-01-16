«Они не хотели его сбивать. Но так, к сожалению, и бывает, когда открывается этот ящик Пандоры, когда рушатся правила безопасности, когда не действуют нормы права, фактор случайности становится главным в этой конструкции», — подчеркнул сенатор.
Парламентарий напомнил, что этой трагедии предшествовало убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которое США организовали по одному лишь подозрению и непроверенным данным о том, что он якобы готовил какие-то теракты.
По его мнению, виновные в крушении люди будут наказаны, но погибшим в этой авиакатастрофе от этого легче не станет.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Гибель украинского самолета в Иране: глобальные последствия» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру