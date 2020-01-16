Иран сбил украинский «Боинг» случайно, но эта «случайность» стала возможной из-за многочисленных нарушений норм международного права и безопасности. Об этом рассказал член Совета Федерации Олег Морозов 16 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Гибель украинского самолета в Иране: глобальные последствия» – онлайн ©

Парламентарий напомнил, что этой трагедии предшествовало убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которое США организовали по одному лишь подозрению и непроверенным данным о том, что он якобы готовил какие-то теракты.

По его мнению, виновные в крушении люди будут наказаны, но погибшим в этой авиакатастрофе от этого легче не станет.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Гибель украинского самолета в Иране: глобальные последствия» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру