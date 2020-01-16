Накануне, 15 января, в сеть слили аудиозапись, сделанную якобы во время совещания правительства. На записи мужчина, голос которого похож на голос премьер-министра Алексея Гончарука, заявил, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, а также признается, что сам является в экономике «полным профаном».
«Вопросы, которые вы мне задаете, задавайте, пожалуйста, фракции монобильшинства. Это их правительство, их ответственность, их люди, их кадровая политика. Пусть они и комментируют. Я готов комментировать ситуацию в стране, а не ситуацию в их "санта-барбаре"», — сказал Вакарчук журналистам.
Тем временем Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе главы государства сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский знал об этом скандальном совещании Кабмина и уже встретился с премьером, чтобы обсудить информационную атаку на него как главу правительства.
Сам же Гончарук не стал опровергать или подтверждать подлинность записей, предпочтя вместо этого отчитаться об успехах в экономике.