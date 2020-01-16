Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и президент Владимир Зеленский не должны выяснять отношения публично из-за появившихся в интернете записей скандального совещания премьера с представителями Нацбанка. Об этом заявил 16 января глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает телеканал «Наш»

Премьер Гончарук назвал себя профаном в экономике, но при одном условии © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Я не думаю, что у Гончарука такая позиция. Я много раз был на совещаниях. Я вижу, как он уважает нашего президента, как они друг друга уважают. Если выдергивать из контекста, то могут быть «чудесные» нарезки», — добавил Арахамия.

Накануне в YouTube выложили две части аудиозаписи общения человека, чей голос схож с голосом премьера, с представителями финансового блока правительства и НБУ. В первой он критиковал президента и признавался, что сам является профаном в экономике, во второй — говорил, кто убил экономику страны.