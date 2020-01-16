Комментируя приписываемые Гончаруку слова о том, что у Зеленского «туман в голове», Арахамия сказал, что премьер и глава государства должны выяснять свои отношения лично и это не должно быть предметом публичных обсуждений.
«Я не думаю, что у Гончарука такая позиция. Я много раз был на совещаниях. Я вижу, как он уважает нашего президента, как они друг друга уважают. Если выдергивать из контекста, то могут быть «чудесные» нарезки», — добавил Арахамия.
Накануне в YouTube выложили две части аудиозаписи общения человека, чей голос схож с голосом премьера, с представителями финансового блока правительства и НБУ. В первой он критиковал президента и признавался, что сам является профаном в экономике, во второй — говорил, кто убил экономику страны.