В среду, 15 января, у главного входа в Cедьмой апелляционный административный суд Винницы облили зеленкой Владимира Рябого, который был «доверенным лицом» кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского в 2012 году. Об этом сообщила пресс-служба Седьмого апелляционного административного суда

Работника горсовета Харькова облили зеленкой после суда о переименовании проспекта Жукова © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Отмечается, что инцидент произошел, когда мужчина покидал здание суда. Нападавшие облили его зеленкой, в результате чего были повреждены входные двери, стены и лестница учреждения.

По данным пресс-центра, Служба судебной охраны задержала нападающего и вызвала наряд патрульной полиции для составления протокола об административном правонарушении. При этом имя пострадавшего не называлось.

Личность мужчины раскрыл член винницкой националистической организации «Эдельвейс» Роман Костышин.

«Встретили после суда пророссийски настроенного сторонника и доверенное лицо Жириновского, который в свое время осудил украинскую власть и поддержал аннексию Крыма на 9-м съезде партии "Патриоты России". Позеленили его и объяснили, что здесь ему не место. В общем сепар Владимир Рябой был в должности руководителя структурных подразделений подконтрольных российским властям организаций "Патриоты России" и "Всероссийский народный фронт"», — написал Костышин на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что из-за позиции Рябого по воссоединению Крыма с Россией в январе 2019 года Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась в винницкую миграционную службу с предоставлением об отмене разрешения на иммиграцию на Украину россиянину.

Однако в ноябре прошлого года Винницкий окружной административный суд признал противоправным и отменил это решение, разрешив Рябому иммигрировать на Украину.