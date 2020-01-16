Украина с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Венгрией и рассчитывает на достижение компромиссов для урегулирования ситуации, сложившейся после принятия закона, которым вводится обязательное изучение украинского языка. Об этом 16 января заявил вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в комментарии «Укринформу»

«Величие в основном из прошлого» — вице-премьер Кулеба все праздники ездил по Украине © Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк

«Это не будет возврат в ту ситуацию, которая существовала до принятия Верховной Радой закона об образовании. Но надо искать компромиссы. Безусловно, будем искать, и будем идти на компромиссы. И ожидаем, что и венгерская сторона тоже пойдет на компромиссы», — отметил Кулеба.

В то же время дипломат утверждает, что не отходит от позиции защиты интересов Украины, и намерен обсудить это во время встречи с венгерскими коллегами.