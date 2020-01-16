«Величие в основном из прошлого» — вице-премьер Кулеба все праздники ездил по Украине
«Величие в основном из прошлого» — вице-премьер Кулеба все праздники ездил по Украине
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Отмечается, что такой вывод Кулеба сделал по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. 

«Это не будет возврат в ту ситуацию, которая существовала до принятия Верховной Радой закона об образовании. Но надо искать компромиссы. Безусловно, будем искать, и будем идти на компромиссы. И ожидаем, что и венгерская сторона тоже пойдет на компромиссы», — отметил Кулеба.

В то же время дипломат утверждает, что не отходит от позиции защиты интересов Украины, и намерен обсудить это во время встречи с венгерскими коллегами.