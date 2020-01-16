Отмечается, что такой вывод Кулеба сделал по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
«Это не будет возврат в ту ситуацию, которая существовала до принятия Верховной Радой закона об образовании. Но надо искать компромиссы. Безусловно, будем искать, и будем идти на компромиссы. И ожидаем, что и венгерская сторона тоже пойдет на компромиссы», — отметил Кулеба.
В то же время дипломат утверждает, что не отходит от позиции защиты интересов Украины, и намерен обсудить это во время встречи с венгерскими коллегами.