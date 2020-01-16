В Киеве 66-летний пассажир метро устроил перепалку со школьниками, порвал книжку девятилетнему мальчику и сломал ему очки. Об этом 16 января сообщает segodnya.ua

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«Из рассказа детей, старичок приколупался к малому из-за книги, говорил: "Ты и так слепой, еще читаешь, лучше бы ты спортом занялся"», — отметила женщина.

После этого он отобрал у мальчика книжку и толкнул девочку, которая заступилась за брата.

«Никто в вагоне даже не вступился за детей. И когда мальчик девяти лет навернул рюкзаком дедушку за то, что тот толкнул сестру, какая-то тетушка начала визжать о малолетних преступниках», — добавила родственница детей.

Она рассказала, что в конфликт вмешался военнослужащий ВСУ, который зашел в вагон на остановке, он вступился за детей.

Старик сломал ребенку очки, порвал куртку и книгу. В отношении него составили административный протокол.

«Это несчастье… вслед нам кричало: "Умные сильно! Пихают детям книги с пеленок, а они потом барыг в президенты выбирают"», — добавила женщина.