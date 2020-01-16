Парламентская фракция партии «Слуга народа» провела сигнальное голосование за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом вечером 15 января в эфире «Еспресо.TV» рассказала депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук

Премьер Гончарук назвал себя профаном в экономике, но при одном условии © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк сказала Верещук.

Она добавила, что у премьера при этом есть «годовой иммунитет» из-за утверждения плана действий правительства и государственного бюджета.

Также Верещук считает, что Гончаруку необходимо подать заявление об увольнении президенту Владимиру Зеленскому, который решит, должен ли поменяться премьер или нет.