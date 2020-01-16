«Мои коллеги выражали возмущение такими высказывания господина премьера Гончарука. Мы не будем утверждать, потому что этот голос лишь похож на премьера Гончарука. И ставили вопрос о его возможной отставке. Мы даже голосовали. То есть это было сигнальное голосование», — сказала Верещук.
Она добавила, что у премьера при этом есть «годовой иммунитет» из-за утверждения плана действий правительства и государственного бюджета.
Также Верещук считает, что Гончаруку необходимо подать заявление об увольнении президенту Владимиру Зеленскому, который решит, должен ли поменяться премьер или нет.