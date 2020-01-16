Депутат украинского парламента от партии «Голос» Ярослав Юрчишин во время выступления своего коллеги ковырялся в носу и ел то, что удалось достать из «пещеры». Видео процесса обнародовал экс-депутат Рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале 16 января

«Это полный зашквар! Вот народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин ковыряется в носу и жрёт свои "козявки". Они там скоро, похоже, групповуху устроят, и никто не удивится», — написал Мосийчук.

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Психолог считает, что поедание вещества, добытого из носа, восходит к первобытным привычкам, доставшимся человеку от животного мира.

«Я думаю, вы не раз наблюдали в фильмах о дикой природе, как вычесывают себя и друг друга обезьяны. То, что они находят в шерсти товарищей, они отправляют в рот. Так что возможно, что человеческая привычка есть "козявки" — это наследство от наших далеких предков», — полагает она.