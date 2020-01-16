«Это полный зашквар! Вот народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин ковыряется в носу и жрёт свои "козявки". Они там скоро, похоже, групповуху устроят, и никто не удивится», — написал Мосийчук.
Научный сотрудник факультета психологии и педагогики Брюссельского университета (Vrije Universiteit Brussel) Дарья Богданова отмечает, что для этого явления есть специальный термин — мукофагия.
Психолог считает, что поедание вещества, добытого из носа, восходит к первобытным привычкам, доставшимся человеку от животного мира.
«Я думаю, вы не раз наблюдали в фильмах о дикой природе, как вычесывают себя и друг друга обезьяны. То, что они находят в шерсти товарищей, они отправляют в рот. Так что возможно, что человеческая привычка есть "козявки" — это наследство от наших далеких предков», — полагает она.