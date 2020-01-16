Ситуация на европейском рынке показывает, продолжил эксперт, что добыча газа будет снижаться, а Евросоюз будет нуждаться в больших объемах импортного топлива именно из РФ, потому что любой другой газ будет для них дороже.
«"Северный поток — 3" (а у них были такие заявления) они не успеют реализовать в перспективе следующих 15 лет и, возможно, даже больше. В это время надо будет закрывать эти потребности, и в этом смысле украинская труба для них наиболее оптимальная», — пояснил Корольчук.
По его мнению, это означает, что они даже могут вернуться к вопросу условного консорциума (допустим, украино-российско-европейского), по той причине, что это оптимальный вариант.
Несмотря на то, что реализация этого проекта вызывает вопросы в силу политических обстоятельств, с точки зрения бизнеса это выгодно, заключил собеседник издания.