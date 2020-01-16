Если Москва говорит, что может принять участие в финансировании модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС), если на это будет запрос со стороны Киева, то это очень хорошо. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Юрий Корольчук в недавнем интервью изданию «Голос.UA»

«Удар был с юга, а не с севера». Корольчук объяснил, как «Нафтогаз» лишил Киев транзита © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«"Северный поток — 3" (а у них были такие заявления) они не успеют реализовать в перспективе следующих 15 лет и, возможно, даже больше. В это время надо будет закрывать эти потребности, и в этом смысле украинская труба для них наиболее оптимальная», — пояснил Корольчук.

По его мнению, это означает, что они даже могут вернуться к вопросу условного консорциума (допустим, украино-российско-европейского), по той причине, что это оптимальный вариант.

Несмотря на то, что реализация этого проекта вызывает вопросы в силу политических обстоятельств, с точки зрения бизнеса это выгодно, заключил собеседник издания.