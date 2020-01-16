Недавно на юге Белоруссии для гражданских нужд отремонтировали дороги и переправы, но по сути их можно использовать для военной техники. Об этом рассказал экс-премьер Украины и представитель страны на переговорах по Донбассу Евгений Марчук 15 января в интервью «Главкому»

Белорусский эксперт рассказал, какой вариант урегулирования конфликта в Донбассе устроит Минск © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«И может сложиться так, что президент [Александр] Лукашенко мало что сможет изменить. Он действительно нормально к нам относится и не имеет агрессивных планов в отношении Украины. Но, как иногда люди говорят, а его никто и спрашивать не будет», — сказал Марчук.

По его словам, «гигантский прессинг», который Россия за последние годы якобы устроила Белоруссии с целью полной интеграции в Союзное государство, свидетельствует, что ситуация для Украины может ухудшиться.

Если это Союзное государство будет окончательно оформлено по российскому сценарию, то у Лукашенко никто никаких разрешений спрашивать не будет, ведь будет единственная оборонная политика и единая оборонная система, пояснил экс-премьер.

Учитывая периодические претензии Киева в адрес Минска, Лукашенко ранее заявлял, что на Украину с территории Белоруссии могут напасть только армады тракторов и комбайнов.

Белорусский политолог Сергей Лущ считает, что у Киева сегодня достаточно внешних и внутренних проблем, чтобы украинский фактор как-то вмешался в дела Союзного государства и мог играть на поле дезинтеграции.