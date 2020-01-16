Эксперт отметил, что в современном мире не только ВВП определяет потенциал и возможности страны, поэтому нельзя говорить, что Россия не имеет права отстаивать свои интересы лишь потому, что ее экономика не дотягивает до уровня США или Китая.
«Вы прекрасно понимаете, что далеко не только ВВП определяет потенциал и возможности страны. Мы прекрасно понимаем, что вооруженные силы, которые сейчас вторые в мире, они вторые уже сегодня», — подчеркнул Погребинский.
Политолог добавил, что Крым, несмотря на якобы дотационность, вполне может стать самостоятельным и экономически развитым регионом с промышленностью и транспортной инфраструктурой.
При этом специалист добавил, что урегулировать донбасский конфликт можно при условии большого компромисса между Киевом и Москвой, который должен быть поддержан внешними игроками в лице США и Европы.