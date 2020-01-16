Представление Вашингтона о том, что Россия слаба, так как ее экономика якобы равна экономике штата Нью-Йорк, приведет к тому, что США сами превратятся в этот штат. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем эфире Ukrlife.TV

«Не в Москве и не в Киеве». Погребинский о том, где лежит ключ к прекращению войны в Донбассе © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Вы прекрасно понимаете, что далеко не только ВВП определяет потенциал и возможности страны. Мы прекрасно понимаем, что вооруженные силы, которые сейчас вторые в мире, они вторые уже сегодня», — подчеркнул Погребинский.

Политолог добавил, что Крым, несмотря на якобы дотационность, вполне может стать самостоятельным и экономически развитым регионом с промышленностью и транспортной инфраструктурой.

При этом специалист добавил, что урегулировать донбасский конфликт можно при условии большого компромисса между Киевом и Москвой, который должен быть поддержан внешними игроками в лице США и Европы.