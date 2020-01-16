«Сплошная так сплошная!»: депутат Юзик нарушил ПДД, сбегая от журналиста — видео

На записи видно, как журналист проекта «Шарий.net» подошел к авто Юзика, несколько раз обратился к политику по имени и попросил комментарий. Водитель не стал общаться с журналистом и уехал, а по пути пересек сплошную линию.
«"Слугам народа" все можно. Особенно Юзику. Сплошная так сплошная! Наверное, летел спасать своего премьера», — прокомментировал Поляков.
Это уже не первый случай автохамства со стороны Корявченкова, который регулярно возмущает украинцев своей манерой парковаться. Наиболее резонансный произошел напротив въезда на территорию расчистки завалов после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой.
Нардеп бросил свой элитный внедорожник Toyota прямо посреди перекрестка и ушел, чем заблокировал работу спасателей.