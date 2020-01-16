«Сплошная так сплошная!»: депутат Юзик нарушил ПДД, сбегая от журналиста — видео

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуги народа», коллега президента Украины Владимира Зеленского по «95 кварталу» Юрий Корявченков (Юзик) в очередной раз попался на нарушении правил дорожного движения. Соответствующее видео исключенный из «Слуги народа» депутат Антон Поляков опубликовал в своем Telegram-канале 16 января

Джип «слуги народа» Юзика заблокировал работу пожарных на месте трагедии в Одессе - видео © Facebook, Юрий Корявченков

«"Слугам народа" все можно. Особенно Юзику. Сплошная так сплошная! Наверное, летел спасать своего премьера», — прокомментировал Поляков.

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Это уже не первый случай автохамства со стороны Корявченкова, который регулярно возмущает украинцев своей манерой парковаться. Наиболее резонансный произошел напротив въезда на территорию расчистки завалов после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой.

Нардеп бросил свой элитный внедорожник Toyota прямо посреди перекрестка и ушел, чем заблокировал работу спасателей.