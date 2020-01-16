Астролог Влад Росс спрогнозировал курс гривны и ее возможные колебания в новом году. Об этом 16 января сообщает glavred.info

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«Наша национальная валюта может укрепиться до 19 гривен за доллар, но с большей вероятностью курс будет на уровне 20-22 гривны за доллар. Ревальвации гривны будет способствовать и новый транш от МВФ (Украина его непременно получит), и запуск рынка земли (скорее всего, это случится к осени), и ряд других факторов», — отметил Росс.

Астролог считает, что после октября может разразиться мировой финансовый кризис.

«Сатурн указывает на стагнацию и жесткие структуры, а Плутон — на мировые финансы. Плюс Меркурий будет ретроградным с 14 октября по 3 ноября, что также "подольет масла в огонь". В результате именно в этот момент грянет мировой кризис. А из-за него в Украине также начнутся разнообразные сложности и проблемы в экономике», — заверил астролог.

По его прогнозу, курс гривны обрушится в два раза.