Правительство Австралии не будет принимать помощь Украины в борьбе с масштабными лесными пожарами, передает "РБК-Украина" 15 января со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины

Украина готова отправить в Австралию две сотни спасателей - Аваков © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Арсен Аваков заявил, что правительство готово отправить в Австралию около двухсот специально подготовленных спасателей Госслужбы по ЧС.

Тем не менее, как сообщили в МИД, австралийские власти заявили о наличии у них достаточного количества ресурсов для того, чтобы справиться с лесными пожарами самостоятельно. В частности, речь идет о ресурсах для оказания помощи пострадавшим, восстановления инфраструктуры и реализации общенациональных программ по повышению противопожарной безопасности.

При этом в МИД подчеркнули, что регулярно взаимодействуют с органами исполнительной власти Украины относительно возможности предоставить Австралии гуманитарную помощь при первой необходимости.

Тем временем от австралийских пожаров и их последствий погибли 25 человек и более миллиарда животных и птиц. Огонь уничтожил свыше 8 миллионов гектаров леса.