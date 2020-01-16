Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правительство готово отправить в Австралию около двухсот специально подготовленных спасателей Госслужбы по ЧС.
Тем не менее, как сообщили в МИД, австралийские власти заявили о наличии у них достаточного количества ресурсов для того, чтобы справиться с лесными пожарами самостоятельно. В частности, речь идет о ресурсах для оказания помощи пострадавшим, восстановления инфраструктуры и реализации общенациональных программ по повышению противопожарной безопасности.
При этом в МИД подчеркнули, что регулярно взаимодействуют с органами исполнительной власти Украины относительно возможности предоставить Австралии гуманитарную помощь при первой необходимости.
Тем временем от австралийских пожаров и их последствий погибли 25 человек и более миллиарда животных и птиц. Огонь уничтожил свыше 8 миллионов гектаров леса.