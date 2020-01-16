Сюткин собрался с концертом на Украину

«Валера Сюткин считает, что Владимир Владимирович (Путин — ред.) провел аннексию Крыма "блестяще"! Внимание, знатоки, вопрос: проведет ли Валерий свой концерт в Палаце Украина? Минута пошла!» — написал Притула.
По информации на сайте Concert.ua, выступление Сюткина во дворце «Украина» назначено на 27 апреля.
Валерий Сюткин — бывший солист группы «Браво». Комментируя в 2014 году события в Крыму, сказал, что присоединение полуострова является восстановлением исторической справедливости. Также Сюткин отмечал, что не занимает чью-либо сторону в конфликте.