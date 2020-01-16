Белоруссия возобновит переговоры по поставкам российского газа до конца января. Об этом 16 января сообщил журналистам министр энергетики республики Виктор Каранкевич

Российско-белорусские нефтяные страсти. Поможет ли Лукашенко отставка Медведева © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Газа вполне достаточно, газ есть. Не волнуйтесь, без газа наши люди не останутся», — цитирует Каранкевича БелТА.

Газовые договоренности между Минском и Москвой истекли в конце 2019 года, а нового соглашения достичь так и не удалось. При этом в Минэнерго успокоили белорусов, что в первые два месяца 2020 года цена на газ останется прежней: 127 долларов за 1 тысячу куб. м.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что сейчас «Газпром» зарабатывает на республике в три раза больше, чем на Германии.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь отмечал, что Россия теоретически могла бы субсидировать цену на газ для Белоруссии, однако для этого нужно другое законодательство, в рамках Союзного государства.